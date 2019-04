Nadchodzi komórkowa rewolucja. Jak sieć 5G zmieni globalną gospodarkę?

5 mld będzie wynosiła liczba użytkowników mobilnego Internetu w 2025 r. To oznacza, że surfować na smartfonie będzie 61 proc. populacji naszej planety. To znaczący wzrost w stosunku do 2018 r., kiedy z sieci za pomocą telefonu korzystało 3,6 mld osób, czyli 47 proc. mieszkańców Ziemi.

Już w tej chwili nasycenie kartami SIM na całym świecie wynosi 103 proc. Do 2025 r. będzie to 112 proc. To oznacza, że ich liczba wzrośnie z 7,9 mld w 2019 r. do 9,2 mld w 2025 r.

„Dumbfony” są w zdecydowanym odwrocie. Ich sprytni kuzyni już dziś generują 60 proc. ruchu w sieciach komórkowych. Za sześć lat będzie to 79 proc.