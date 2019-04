CPK zmieni układ transportowy Polski [MAPA 10 LINII KOLEJOWYCH]

CPK i 10 szprych kolejowych

Głównym założeniem programu jest powstanie 10 tzw. szprych kolejowych prowadzących do CPK ze wszystkich kierunków Polski, które będą łączyły miasta wojewódzkie ze stolicą i portem lotniczym, a także wzajemnie między sobą.



W ramach programu powstanie 1600 km linii kolejowych, w tym 670 km linii dużych prędkości (przystosowanej do jazdy pociągów powyżej 250 km/h), 750 km linii głównych (200-250 km/h) i 190 km linii uzupełniających (około 160 km/h).



Premier Mateusz Morawiecki w czasie prezentacji sieci linii kolejowych nazwał ten projekt „epokowym”. To "szansa nie tylko na przełamanie wielowiekowych zapóźnień, ale szansa na rozwój na miarę XXI wieku" – stwierdził premier. "Tworząc to centrum jednocześnie tworzymy podwaliny pod właściwy rozwój komunikacyjny w całym środkowoeuropejskim układzie gospodarczym, układzie państw” – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Źródło: Materiały prasowe CPK