Coboty: Roboty współpracujące, które zrewolucjonizują automatyzację MŚP [GALERIA]

Czym są coboty? To roboty współpracujące, przystosowane do współpracy z człowiekiem – można pracować z nimi na tej samej przestrzeni, nie obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Nazwa „cobot” pochodzi od angielskiego collaborative robot. Narzędzia te różnią się od tradycyjnych robotów przemysłowych tym, że są mobilne i modułowe – pracownik sam może dostosować ich pracę do swoich potrzeb. Ich kompaktowość, elastyczność i względnie lekka waga (są o ok. 40 proc. lżejsze od tradycyjnych odpowiedników) pozwala na wszechstronne wykorzystanie.