Wyścig lotniczych technologii. Rozpoczęły się targi Paris Air Show [ZDJĘCIA]

Organizowany co dwa lata International Paris Air Show to jeden z najstarszych i największych pokazów lotniczych na świecie. Podczas pokazów producenci prezentują najnowsze technologie i sprzęt lotniczy, m.in. silniki lotnicze, technologie nawigacji satelitarnej, kabiny samolotów i siedzenia oraz systemy uzbrojenia. Obecnie w Le Bourget trwa 53. edycja wystawy.

Eviation Alice to samolot elektryczny opracowywany przez izraelską firmę lotniczą Eviation Aircraft. 95 proc. materiałów użytych do budowy Eviation Alice to materiały kompozytowe. Samolot zasilany jest przez trzy śmigła umieszczone na końcach skrzydeł i tylnej części kadłuba. Przy założeniu, że na pokładzie znajduje się 9 pasażerów i 2 osoby załogi, samolot Eviation Alice na jednym ładowaniu może pokonać od 1000 do 1200 km, z prędkością około 440 km/h.