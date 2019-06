10 krajów, w których najgorzej traktuje się pracowników [RANKING]

Najczęściej łamane prawa pracownicze to: prawo do strajku – na świecie już 85 proc. wszystkich państw penalizuje to prawo, prawo do negocjacji zbiorowych – w 80 proc. państw prawo to regularnie jest pomijane, prawo do zrzeszania się – 74 proc. krajów wyklucza swoich obywateli z takiej możliwości, prawo do swobód obywatelskich – restrykcje w tym segmencie prawa istnieją w 72 proc. wszystkich krajów; arbitralne aresztowania w ponad 44 proc. krajów, prawo do działania w ramach związków zawodowych – w 59 proc. państw związki zawodowe są rozwiązywane.