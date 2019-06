Bitwa gigantów: USA kontra Chiny. Kto wygrywa technologiczną zimną wojnę?

Wojna handlowa USA-Chiny to między innymi bitwa o przewagę technologiczną. Sztuczna inteligencja, robotyka, pojazdy autonomiczne to dziedziny, w których chiński plan zakłada dominację na świecie. Stany Zjednoczone nie mogą sobie na to pozwolić, tym bardziej, że amerykańskie firmy działające w Państwie Środka od lat skarżyły się na przymusowe transfery technologii i kradzież własności intelektualnej. Po umieszczeniu Huawei Technologies na czarnej liście w USA, widmo zimnej wojny technologicznej jest coraz bardziej realne. Oto porównanie sił dwóch zwaśnionych stron.