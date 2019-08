Kredyty hipoteczne z ujemną stopą procentową to nowa norma na świecie? [GALERIA]

Przez lata stopy procentowe były na wysokim poziomie, co zniekształcało tradycyjną ekonomię udzielania pożyczek i kredytów. Jest to najmocniej widoczne w Europie, gdzie złożona stopa oprocentowania kredytu mieszkaniowego w strefie euro spadła w czerwcu do 1,65 proc., czyli najniższego od czasów rekordowo niskich poziomów zapoczątkowanych w roku 2000.