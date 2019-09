Południowa obwodnica Warszawy zrealizowana w 70 proc. Zobacz zdjęcia

Budowa południowej obwodnicy Warszawy jest zrealizowana w 70 proc., do użytku zostanie oddana do końca 2020 roku - powiedział w poniedziałek wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Zobacz zdjęcia z terenu budowy przy skrzyżowaniu al. KEN z ul. Płaskowickiej.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, jest to obecnie" najważniejsza, poza metrem, inwestycja infrastrukturalna w Warszawie, która "radykalnie" zmieni sposób poruszania się po mieście. Koszt inwestycji to 4,4 mld zł. Południowa obwodnica Warszawy, to odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 18,5 kilometra.