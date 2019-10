Świat wkracza w recesję? 7 wykresów, które pokazują, w jakim stanie jest dziś globalna gospodarka

Niedawno inwestorzy wiwatowali na wieść o tym, że USA zawarły częściową umowę handlową z Chinami. Pojawiły się nawet sygnały, że są szanse na umowę rozwodową Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Jednak obawy dotyczące ryzyka pierwszej od 2009 roku recesji w światowej gospodarce nie zostały rozwiane.Wskaźnik Bloomberg Economics śledzący globalny PKB pokazuje, że w trzecim kwartale tempo wzrostu spowolniło do 2,2 proc., w porównaniu z 4,7 proc. na początku 2018 r.Także nowa szefowa MFW, Kristalina Georgieva, dostrzega „poważne ryzyko”, że spowolnienie gospodarcze rozprzestrzeni się. We wtorek MFW obniżył swoją, i tak najniższ od 2009 r., prognozę globalnego wzrostu na 2019 r. z 3,2 proc. do 3,0 proc.