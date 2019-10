FSE M - tak wygląda pierwszy polski, w pełni elektryczny samochód dostawczy [ZDJĘCIA]

FSE Fabryka Samochodów Elektrycznych z Bielska-Białej zaprezentowała FSE M, pierwszy w Polsce w pełni elektryczny, lekki samochód dostawczy w klasie do 3,5 tony. Auto jest już gotowe do produkcji seryjnej. Zobacz zdjęcia.

FSE M to pierwszy w Polsce e-mobilny pojazd. Firma zaprezentowała jeden z trzech modeli, które mają być wprowadzone do ruchu w ramach projektu NCBiR – INNNOMOTO.

– W dobie szybkiego rozwoju aglomeracji i narastającego problemu smogu europejskie miasta zaczynają wprowadzać zakaz poruszania się pojazdami spalinowymi po ich śródmieściach, na korzyść bezemisyjnych środków transportu. To zielone światło dla naszego projektu, który skupia się na rynku wykazującym potencjał dynamicznego wzrostu, jakim jest produkcja i sprzedaż lekkich, elektrycznych pojazdów dostawczych – powiedział cytowany w komunikacie, Thomas Hajek, twórca nowego pojazdu FSE M, prezes zarządu FSE Fabryka Samochodów Elektrycznych sp. z o.o. oraz FSE Holding SA.