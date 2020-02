Sprawdź, jakie obwodnice powstaną w twoim województwie [MAPY]

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Według rządowych szacunków koszy inwestycji to około 28 mld zł, jednak większość z planowanych obwodnic powstanie nie wcześniej niż pod koniec tej dekady.