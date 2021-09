Indeks Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) pokazuje, że światowe ceny żywności wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie. Choć w czerwcu i lipcu odnotowywano ich spadki, sierpień znów upłynął pod znakiem dynamicznego wzrostu. Wskaźnik za miniony miesiąc był wyższy od tego za poprzedni o ok. 3,1 proc. Tym samym pobito majowy rekord, kiedy to poziom cen był najwyższy od września 2011 r. Skalę wzrostów na całym świecie dobrze też ilustruje porównanie z analogicznym okresem ubiegłego roku – obecne ceny względem sierpnia 2020 r. są wyższe aż o 32,9 proc.