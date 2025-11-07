Wniosek EPD-21: Klucz do wyższej emerytury z ZUS. Jak otrzymać nawet 400 zł więcej miesięcznie

To optymalizacja, a nie dodatkowy zasiłek, która pozwala świadczeniobiorcom ZUS na natychmiastowe zwiększenie comiesięcznego budżetu. Osoby pobierające niskie świadczenia emerytalne powinny poznać szczegóły, jak złożyć wniosek EPD-21 online lub w placówce, by natychmiast dostać więcej pieniędzy z ZUS.

Dlaczego wniosek EPD-21 zwiększa Twoją emeryturę? Mechanizm podatkowy

Wniosek EPD-21 to formalne oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy. Klucz do zrozumienia jego działania leży w polskiej kwocie wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30 000 zł rocznie. Standardowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potrąca miesięczne zaliczki na PIT od wypłacanej emerytury lub renty. Jeżeli jednak Twoje przewidywane roczne dochody brutto (z emerytury oraz innych źródeł) nie przekroczą wspomnianego limitu 30 000 zł, to w ogóle nie będziesz musiał płacić podatku. Składając wniosek EPD-21, formalnie informujesz ZUS, że spełniasz to kryterium. ZUS, jako płatnik, zaprzestaje wtedy pobierania zaliczki na podatek dochodowy, co bezpośrednio przekłada się na wyższą kwotę netto emerytury już od następnego miesiąca. Kwota 400 zł ekstra do świadczenia jest maksymalną możliwą oszczędnością, która dotyczy głównie osób, których świadczenie mieści się w progu opodatkowania. Ta ulga jest szczególnie korzystna także przy wypłacie trzynastej emerytury i czternastej emerytury, od których również nie będą pobierane zaliczki.

Kryteria i warunki: Kto powinien złożyć Wniosek EPD-21 do ZUS?

Prawo do złożenia oświadczenia EPD-21 mają te osoby, które są pewne, że ich całkowity roczny przychód podlegający opodatkowaniu nie przekroczy w danym roku podatkowym progu 30 000 złotych. Kluczowy warunek, który musisz sprawdzić:

Suma rocznych dochodów nie może przekroczyć 30 000 zł. Obejmuje to wszystkie świadczenia z ZUS (emerytura, renta) oraz wszelkie inne dochody opodatkowane (np. z pracy dorywczej, umowy zlecenie czy o dzieło).

Jeżeli jesteś emerytem i Twoja jedyna emerytura z ZUS jest na poziomie minimalnym lub niewiele wyższym, z dużym prawdopodobieństwem spełniasz ten warunek. Jest to najlepsza strategia optymalizacji podatkowej dla emerytów o niskich dochodach. Pamiętaj o odpowiedzialności! Jeżeli w trakcie roku Twoje dochody niespodziewanie wzrosną i przekroczą limit 30 000 zł, będziesz musiał dokonać dopłaty podatku w trakcie rocznego rozliczenia PIT. Dlatego to oświadczenie jest zalecane przede wszystkim dla osób o stabilnych, niskich dochodach.

Jak Złożyć Wniosek EPD-21? Instrukcja dla Seniorów Krok po Kroku

Proces złożenia wniosku EPD-21 jest prosty i nie wymaga przedstawienia skomplikowanej dokumentacji.

Pobranie i wypełnienie formularza: Wzór EPD-21 jest ogólnodostępny na stronach internetowych ZUS oraz w każdej placówce. Należy go wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz oświadczeniem o spełnieniu warunku dochodowego. Wybór metody dostarczenia do ZUS: Emeryci mają trzy wygodne opcje, aby złożyć dokument do ZUS:

Internetowo - przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Jest to zalecana metoda dla osób korzystających z komputera, pozwalająca złożyć wniosek EPD-21 online bez wychodzenia z domu

- przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Jest to zalecana metoda dla osób korzystających z komputera, pozwalająca złożyć wniosek EPD-21 online bez wychodzenia z domu Osobiście : W najbliższej terenowej jednostce ZUS.

: W najbliższej terenowej jednostce ZUS. Tradycyjną pocztą: Wysyłając wypełniony formularz ZUS listem poleconym, na adres oddziału ZUS, który wypłaca Twoje świadczenie.

Nie zwlekaj! Sprawdź swoje roczne przychody i zwiększ swoją emeryturę już teraz. Złożenie wniosku EPD-21 to prosta droga, by otrzymywać co miesiąc więcej pieniędzy na konto i wykorzystać w pełni przysługującą Ci ulgę podatkową w ZUS.