Czym są wakacje składkowe?

Wakacje składkowe, zwane również "wakacjami od ZUS", stanowią ważne rozwiązanie wspierające polskich mikroprzedsiębiorców. Wakacje składkowe to jedna z ulg, które w 2025 roku mogą przynieść wymierne korzyści wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki temu rozwiązaniu można przez jeden dowolny miesiąc w roku zaoszczędzić na składkach ZUS odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne. W tym czasie składki przedsiębiorcy są pokrywane z budżetu państwa, co pozwala na zachowanie ciągłości ubezpieczenia społecznego i prawa do wszelkich związanych z tym świadczeń.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych w 2025 roku?

Z możliwości skorzystania z wakacji składkowych mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także komornicy sądowi. Kluczowe jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu) z tytułu prowadzenia działalności w miesiącu złożenia wniosku. Po drugie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca nie mógł zgłosić do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego więcej niż 10 ubezpieczonych, wliczając w to siebie. Po trzecie, w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku przedsiębiorca albo nie mógł osiągnąć przychodu z działalności, albo w co najmniej jednym z tych lat jego roczny przychód nie mógł przekroczyć równowartości 2 milionów euro. Wsparcie to udzielane jest w ramach pomocy de minimis, dlatego beneficjent musi posiadać dostępny limit tej pomocy; łączna wartość pomocy publicznej otrzymanej w ostatnich trzech latach nie może przekroczyć równowartości 300 tysięcy euro. Z ulgi można skorzystać tylko raz w roku, a obejmuje ona składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolne chorobowe, Fundusz Pracy i Solidarnościowy (jeśli są opłacane). Nie obejmuje jednak składki zdrowotnej.

Podsumowując, wakacje składkowe przysługują mikroprzedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy:

nie zatrudniają pracowników,

prowadzą firmę co najmniej 12 miesięcy,

nie korzystali wcześniej z pomocy publicznej przekraczającej tzw. limit de minimis (np. dużych dotacji),

w bieżącym roku kalendarzowym jeszcze nie korzystali z wakacji składkowych.

Wakacje składkowe a zakres zwolnienia i obowiązki przedsiębiorcy

Zwolnienie obejmuje własne składki przedsiębiorcy na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Nie obejmuje jednak składki zdrowotnej. Obejmuje również, jeśli przedsiębiorca je opłacał, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Należy jednak pamiętać o kluczowym obowiązku: przedsiębiorca musi nadal opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc objęty wakacjami składkowymi. Ponadto, zwolnienie dotyczy wyłącznie składek samego przedsiębiorcy, nie obejmuje natomiast składek opłacanych za zatrudnione osoby, takie jak pracownicy czy zleceniobiorcy. W okresie korzystania z wakacji składkowych przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą, osiągać przychody i wystawiać faktury – nie jest wymagane jej zawieszanie.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o wakacje składkowe? Proces i terminy

Przedsiębiorca ma prawo samodzielnie wybrać jeden miesiąc w 2025 roku, za który chce uzyskać zwolnienie. Wniosek o wakacje składkowe, oznaczony jako formularz RWS, musi być złożony w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc zwolnienia. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia za lipiec 2025, wniosek należy złożyć w czerwcu 2025. Wniosek jest składany wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Po złożeniu wniosku, ZUS weryfikuje, czy zostały spełnione wszystkie warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia składki są finansowane z budżetu państwa. Mimo zwolnienia z opłacania składek społecznych, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA lub ZUS RCA) w standardowym terminie. Wniosek o ulgę (formularz RWS) składa się wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Termin składania wniosków na 2025 rok upływa 30 listopada.

Korzyści i ograniczenia wakacji składkowych

Ulga pozwala na odroczenie lub zwolnienie z obowiązku opłacania części składek ZUS, co może poprawić płynność finansową działalności. Jednak należy pamiętać, że wakacje składkowe dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne – składka zdrowotna pozostaje bez zmian. Brak precyzyjnego i terminowego złożenia wniosku może spowodować utratę prawa do ulgi.

Wakacje składkowe to ważna ulga, która w 2025 roku przysługuje ograniczonej grupie przedsiębiorców, ale może realnie wpłynąć na obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Warto z niej skorzystać, pamiętając o terminach i warunkach formalnych, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji i poprawić kondycję finansową swojej firmy.