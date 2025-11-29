Nowa stawka płacy minimalnej na 2026 rok i jej skutki finansowe

Potwierdzona płaca minimalna na rok 2026 wzrośnie o 140 złotych brutto w porównaniu do roku 2025. W ujęciu procentowym jest to wzrost o 3 procent, co oznacza, że tegoroczna korekta bardzo precyzyjnie pokrywa się z prognozowanym wskaźnikiem inflacji na przyszły rok. Dla pracownika etatowego niekorzystającego z ulg podatkowych kwota netto wyniesie około 3605 zł, podczas gdy w roku 2025 było to około 3511 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, podniesiona zostanie także stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która wzrośnie z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w przyszłym roku będzie to jedyna planowana podwyżka minimalnego wynagrodzenia.

Mechanizm ustalania płacy minimalnej

Proces określania wysokości nowych stawek reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku, która narzuca coroczny, szczegółowy harmonogram. Zgodnie z tymi przepisami, do 15 czerwca każdego roku rząd musi opracować i przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję minimalnej płacy oraz stawki godzinowej na kolejny rok. Propozycji tej towarzyszą kompleksowe dane makroekonomiczne, w tym bieżąca i przewidywana inflacja, średnie wynagrodzenie w gospodarce, stan finansów publicznych oraz prognozy wzrostu PKB. Partnerzy społeczni, reprezentowani przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. W przypadku braku porozumienia, jak to miało miejsce w przypadku stawek na rok 2026, ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów, wydając stosowne rozporządzenie; w tym roku nastąpiło to 11 września. Podczas lipcowych obrad Rady Dialogu Społecznego większość związkowców negatywnie oceniła rządową propozycję, argumentując, że ma ona charakter wyłącznie inflacyjny, a nie jest realną podwyżką. Zwracali oni uwagę, że wzrost o 3 procent jedynie kompensuje prognozowany wzrost cen, w praktyce nie rekompensując utraty siły nabywczej z lat poprzednich. Ponadto, nowa kwota obniża stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, co według związków oznacza regres. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) postulowało znacznie wyższy, dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń, w tym 12-procentową podwyżkę w sektorze publicznym, aby powstrzymać odpływ kadr i poprawić sytuację w administracji oraz edukacji.

Dynamika wzrostu płacy minimalnej w ostatnich latach

W ostatnich latach minimalne wynagrodzenie systematycznie i szybko rosło, co miało znaczący wpływ na sytuację finansową pracowników z najniższymi dochodami, ale jednocześnie zwiększało koszty operacyjne przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o niewielkiej marży. W okresie od 2019 do 2025 roku płaca minimalna zwiększyła się ponad dwukrotnie, co stanowi jeden z najszybszych wzrostów w historii obowiązywania obecnych przepisów. Taka dynamika była podyktowana głównie koniecznością łagodzenia skutków gwałtownego wzrostu cen oraz polityką wsparcia dla osób najmniej zarabiających. Jednakże przy wyznaczaniu stawki na rok 2026, rząd zdecydował się na bardziej ostrożny kierunek, ograniczając podwyżkę do poziomu samej prognozowanej inflacji i rezygnując z dodatkowych czynników, które w poprzednich latach napędzały dynamikę wzrostu.

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w Polsce od 2026 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w Polsce, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, zostały ustalone na następujących poziomach.

Wysokość kwot (brutto i netto): Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce, obowiązujące dla umów o pracę od 1 stycznia 2026 roku, będzie wynosiło 4806 zł brutto miesięcznie, czyli około 3605–3606 zł netto.

Minimalna stawka godzinowa, mająca zastosowanie przede wszystkim do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, została ustalona na poziomie 31,40 zł brutto za godzinę. Stawka godzinowa 31,40 zł brutto to około 22,98 zł netto na umowie o pracę, a na umowie zlecenie netto wyniesie około 24,33 zł (z ubezpieczeniami) lub około 27 zł (w zależności od zasad naliczania, np. dla ucznia/studenta).

Płaca minimalna 2026. Szczegóły wzrostu i zastosowania

Podsumowując, w 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 140 zł brutto w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (4666 zł brutto). Stawka godzinowa wzrośnie o 0,90 zł brutto w porównaniu do 2025 roku (30,50 zł brutto). Warto zaznaczyć, że na rok 2026 przewidziano jedną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia, która wchodzi w życie z początkiem stycznia.