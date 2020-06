Działania krajów w odpowiedzi na pandemię koronawirusa pokazały, że możliwy jest reset warunków, które uznajemy za fundamenty ekonomiczne i społeczne. To nasza najlepsza szansa na odświeżenie koncepcji kapitalizmu interesariuszy. O tym, jak to osiągnąć, pisze Klaus Schwab w serwisie Światowego Forum Ekonomicznego. Jesteśmy świadkami spowolnienia gospodarczego, możemy stanąć w obliczu najgorszej recesji od lat 30. ubiegłego wieku. Ale, jak pisze profesor Schwab, choć jest to prawdopodobne, nie jest to nieuniknione.

Aby jak najszybciej i najmądrzej wyjść z kryzysu, świat musi działać wspólnie i szybko, by zreorganizować wszystkie aspekty naszych społeczeństw i gospodarek: od edukacji po umowy społeczne i warunki pracy. Każdy kraj, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, musi w tym uczestniczyć, a każda gałąź przemysłu, od ropy i gazu po technologię, musi zostać przekształcona. Krótko mówiąc, potrzebny jest nam „Wielki Reset” kapitalizmu.

Istnieje wiele powodów, by dążyć do Wielkiego Resetu, ale najpilniejszym z nich jest pandemia. Będzie miała poważne długoterminowe konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, długu publicznego, zatrudnienia i dobrobytu ludzi. Według „Financial Times” światowy dług publiczny osiągnął już najwyższy poziom w czasach pokoju. Co więcej, w wielu krajach bezrobocie jest niebotyczne: na przykład w USA co czwarty pracownik złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych od połowy marca, a nowe tygodniowe dane znacznie przekraczają historyczne rekordy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że w tym roku gospodarka światowa skurczy się o 3 proc., co oznacza spadek o 6,3 punktu procentowego w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

Wszystko to przyczyni się do zaostrzenia kryzysu klimatycznego i społecznego, który już się rozpoczął. Niektóre kraje już wykorzystały pandemię jako pretekst do osłabienia ochrony środowiska i egzekwowania prawa. Frustracje związane z „chorobami” społecznymi, takimi jak pogłębiające się nierówności – łączny dobrobyt miliarderów amerykańskich wzrósł w czasie kryzysu – nasilają się. Musimy zbudować zupełnie nowe podstawy dla naszych systemów gospodarczych i społecznych.

Potrzebny tu poziom współpracy i ambicji jest bezprecedensowy. Nie jest to jednak niedościgłe marzenie. W rzeczywistości pandemia pokazała, jak szybko możemy dokonać radykalnych zmian w naszym stylu życia. Niemal natychmiast kryzys zmusił przedsiębiorstwa i osoby prywatne do porzucenia praktyk, które od dawna uważano za niezbędne – od częstych podróży lotniczych po pracę w biurze. Z kolei ludzie w przeważającej mierze wykazali gotowość do poświęceń na rzecz opieki zdrowotnej oraz słabszych grup społecznych, takich jak osoby starsze. Wiele firm zintensyfikowało działania mające na celu wspieranie swoich pracowników, klientów i społeczności lokalnych, w kierunku kapitalizmu interesariuszy.

Jasne jest, że istnieje wola budowania lepszego społeczeństwa. Musimy ją wykorzystać do zapewnienia Wielkiego Resetu, którego tak bardzo potrzebujemy. Będzie to wymagało silniejszych i bardziej efektywnych rządów, choć nie oznacza to ideologicznych względów dla tych, którzy są już teraz silniejsi. Będzie to wymagało zaangażowania sektora prywatnego na każdym kroku.

Agenda Wielkiego Resetu składałaby się z trzech głównych elementów. Pierwszy ukierunkowałby rynek na bardziej sprawiedliwe działania. W tym celu rządy powinny poprawić koordynację (na przykład w zakresie polityki podatkowej i regulacyjnej), ulepszyć ustalenia dotyczące handlu oraz stworzyć warunki dla „gospodarki interesariuszy”. W czasach malejącej podstawy opodatkowania i rosnącego długu publicznego, rządy mają silną motywację do podejmowania takich działań. Ponadto rządy powinny wdrażać reformy, które promują bardziej sprawiedliwe działania. W zależności od kraju, mogą one obejmować zmiany w zakresie podatków majątkowych, wycofanie dotacji na paliwa kopalne oraz nowe zasady regulujące własność intelektualną, handel i konkurencję.

Drugi element programu Wielkiego Resetu zapewniłby, że inwestycje będą sprzyjać realizacji wspólnych celów, takich jak równość i zrównoważony rozwój. Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące funduszu naprawczego o wartości 750 mld euro. Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia również mają ambitne plany pobudzenia gospodarki. Zamiast wykorzystywać te fundusze, a także inwestycje podmiotów prywatnych i funduszy emerytalnych, aby wypełnić luki w starym systemie, powinniśmy wykorzystać je do stworzenia nowego, bardziej odpornego, sprawiedliwego i zrównoważonego w dłuższej perspektywie. Oznacza to na przykład budowanie zielonej infrastruktury miejskiej i tworzenie zachęt dla przemysłu w celu poprawy jego osiągnięć w zakresie wskaźników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG).

Trzecim priorytetem programu Wielkiego Resetu jest wykorzystanie innowacji czwartej rewolucji przemysłowej do wspierania dobra publicznego. W czasie kryzysu Covid-19 firmy, uniwersytety i inne organizacje połączyły siły w celu opracowania diagnostyki, terapii czy też możliwych szczepionek; utworzenia ośrodków badawczych; stworzenia mechanizmów śledzenia zakażeń oraz zapewnienia telemedycyny. Wyobraźmy sobie, co byłoby możliwe, gdyby w każdym sektorze podjęto podobne wspólne wysiłki.

Pandemia – mimo wszystkich tragedii z nią związanych – daje też możliwość refleksji, ponownego wyobrażenia sobie i „zresetowania” naszego świata w celu stworzenia zdrowszej, bardziej sprawiedliwej i zamożniejszej przyszłości.

