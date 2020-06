W sobotę "SE", powołując się na nieoficjalne informacje, podał, że odbyły się wstępne rozmowy Szymona Hołowni ws. dołączenia do KO.

"Wszystkie ręce na pokładzie się liczą, żeby zatrzymać PiS" - powiedział "SE" wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

Gazeta podnosi, że do niedawna Hołownia zajmował w sondażach drugie miejsce za Andrzejem Dudą, ale kiedy Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił Rafał Trzaskowski, Hołownia ma niemal trzykrotnie mniejsze poparcie od kandydata KO.

Do doniesień dziennika odniósł się w sobotę Michał Kobosko, pełnomocnik sztabu wyborczego Hołowni.

„W nawiązaniu do informacji, jakie ukazały się w dzisiejszym +Super Expressie+ stanowczo zaprzeczam jakoby miały miejsce jakiekolwiek rozmowy dotyczące dołączenia Szymona Hołowni do KO" - czytamy w oświadczeniu. "Oświadczam, że są to informacje nieprawdziwe. Nie było takich rozmów, jak również nie toczą się one obecnie" - dodał.

"Szymon Hołownia nie jest zainteresowany dołączaniem do którejkolwiek z partii. Jego obecni zwolennicy, jak i ci poważnie rozważający oddanie na niego głos, to w dużej mierze osoby, które w przeszłości głosowały na różne partie - i bardzo się nimi rozczarowały" - oświadczył Kobosko.

Jak podkreślił, "Szymon Hołownia nie zamierza rozwiązywać poważnych problemów wewnętrznych Platformy Obywatelskiej". "Zarówno partia, jak i jej kandydat w wyborach prezydenckich muszą sobie poradzić sami z tym wyzwaniem" - dodał.(PAP)

