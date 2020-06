Prezydent przekazał, że projekt przewiduje utworzenie funduszu, który będzie się znajdował w gestii ministra zdrowia. "Fundusz będzie opiewał na kwotę 4 mld zł rocznie, przy czym w tym roku, ponieważ mamy już pół roku za nami, fundusz będzie miał 2 mld" - zaznaczył Duda.

Jak dodał, fundusz będzie miał "ciało, które będzie służyło ministrowi opinią, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, tzw. Radę Funduszu".

Prezydent poinformował, że fundusz będzie podzielony na trzy segmenty. "Pierwszy, najważniejszy - to będą świadczenia medyczne dla osób dotkniętych chorobami rzadkimi, przede wszystkim dla dzieci, jak również dla osób z chorobami onkologicznymi na specjalistyczne leczenie. W tym także na leczenie zagraniczne w przypadku, jeżeli leczenie w Polsce nie jest realizowane" - powiedział.

Podkreślił, że funduszem będą także objęte "różnego rodzaju operacje, jeśli takie operacje w Polsce nie są realizowane, również terapie, a więc na środki farmaceutyczne, na leki także i z zagranicy".

"To będzie służyło ochronie dzieci, szczególnie tych, które do tej pory, bardzo często, jak mówili rodzice, były pozostawione poza ramami funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia ze względu na choroby rzadkie lub rzadkie choroby onkologiczne i nie mogły być leczone, a bardzo drogie terapie nie pozwalały rodzicom, aby we własnym zakresie móc to finansować" - powiedział prezydent.

Reklama

Zaznaczył, że dzięki funduszowi tego typu środki będą mogły być finansowane. "Druga część tego funduszu, to będą środki na działania profilaktyczne w zakresie onkologii. One będą do dyspozycji na przykład samorządów, po to, żeby można było te działania profilaktyczne prowadzić, by można było realizować badania przesiewowe, po to, by wzrastała wykrywalność chorób onkologicznych" - wskazał prezydent.

Jak dodał, trzeci segment Funduszu Medycznego będzie dotyczył budowy i wyposażenia szpitali i "wszystkiego tego, co będzie potrzebne do skutecznego leczenia przede wszystkim chorób onkologicznych".

"Tak jak powiedziałem, ustawa została już złożona w Sejmie. Mam nadzieję, że parlament szybko się nią zajmie i będzie ona mogła jak najszybciej wejść w życie" - podkreślił Andrzej Duda.