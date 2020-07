Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) i Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) podpisały deklarację o współpracy, podała Agencja. Deklaracja dotyczy podniesienia jakości obsługi podatników, wspierania i rozwoju stabilnego otoczenia inwestycyjnego oraz współpracy na rzecz rozwijania działalności gospodarczej w Polsce.

"Zależy nam na tworzeniu w Polsce przyjaznego klimatu dla nowych przedsięwzięć i inwestycji. Dzisiejsza deklaracja o współpracy to kolejny krok mający na celu podniesienie jakości obsługi podatników oraz wypracowanie i podtrzymanie partnerskich i przyjaznych relacji między administracją skarbową, a jej 'klientami'. To także dowód na to, że wsłuchujemy się w potrzeby rynku i skutecznie na nie odpowiadamy" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń i analiz, ułatwienie inwestorom kontaktu z administracją podatkową, monitorowanie potrzeb inwestorów, podano także.

"Nasze relacje z inwestorami są partnerskie. Wiemy, jakie mają potrzeby, dlatego stale aktualizujemy i dostosowujemy ofertę. Naszym celem jest minimalizowanie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej nad Wisłą. Dzięki temu mamy wysokojakościowe projekty, które wspierają rozwój Polski i nas wszystkich. Cieszę się, że mamy sojusznika w resorcie finansów" - powiedziała p.o. prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska, cytowana w komunikacie.

