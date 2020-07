W ocenie GUS, wyjątkowo częste opadyw czerwcu i lipcu, zahamowały postępującą suszę i korzystnie wpłynęły na wypełnienie ziarna zbóż i rzepaku oraz wegetację roślin korzeniowych zwiększając jednocześnie ich potencjał produkcyjny.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 18,7 mln t, tj. o 1,4 mln t (o 8 proc.) więcej od zbiorów z roku ubiegłego, a zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi na 9,2 mln t, tj. o 1,3 mln t (o 16 proc.) więcej od zbiorów z roku ubiegłego.

Oszacowano, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2020 r. jest o ok. 1 proc. większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,2 mln ha. Najbardziej wzrosła powierzchnia upraw pszenicy - o 2,5 mln ha.

Według ekspertów GUS, w tym roku będą wysokie plony zbóż, szacuje się na 38,6 dt/ha, tj. o 3,4 dt/ha (o 10 proc ) więcej od plonów z roku ubiegłego.

GUS ocenia zbiory rzepaku i rzepiku na ok. 2,6 mln t, tj. o około 12 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Powierzchnia tych upraw w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do 2019 r. o ok. 0,2 proc. i wynosi ponad 0,8 mln ha.

Reklama

Produkcję warzyw gruntowych ocenia się na niespełna 4,1 mln t, tj. o blisko 6 proc. więcej od roku poprzedniego; jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się zwiększenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu z wyjątkiem produkcji pomidorów gruntowych.

GUS przewiduje, że zbiory owoców z drzew będą o ok. 5 proc. wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 3,6 mln t. GUS zwraca uwagę, że należy odnotować fakt, że do uprawy wchodzą nowe, bardziej plenne odmiany oraz fakt, że coraz większa powierzchnia sadów jest nawadniana.

Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na ok. 69 tys. t, tj. na poziomie o ok. 2 proc. wyższym od ubiegłorocznego. Zbiory śliwek na obecnym etapie ocenia się na ponad 90 tys. t, tj. o ok. 5 proc. mniej niż w poprzednim roku. Produkcja wiśni została wstępnie oszacowana na ponad 150 tys. t (tj. na poziomie nieco niższym aniżeli zbiory z roku poprzedniego), a zbiory czereśni oceniono na ok. 42 tys. tj. o ok. 5 proc. mniej od produkcji ubiegłorocznej.

Produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych GUS szacuje na ponad 0,5 mln t, tj. o blisko 10 proc. więcej od zbiorów w 2019 r.Obecna prognoza zbioru malin wynosi ok. 122 tys. t., tj. o ok. 60 proc. więcej niż wyjątkowo niskie zbiory ubiegłoroczne, a przebieg dotychczasowej pogody wskazuję, że poziom zbiorów malin jesiennych będzie również dobry. Szacuję się, że powierzchnia uprawy malin w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o ok. 10 proc.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na nieco ponad 130 tys. t., tj. na poziomie o ok. 5 proc. wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na ponad 93 tys. ton, tj. o ok. 2 proc. więcej niż w 2019 r.

Tegoroczną produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) oszacowano na ponad 160 tys. t., tj. o ok. 9 proc. mniej niż zbiory ubiegłoroczne, przy czym zbiór owoców tego gatunku był skrócony ze względu na ciągłe opady deszczu oraz porażanie plantacji przez szarą pleśń - poinformował GUS. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ drag/