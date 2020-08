Spodziewamy się poprawy wzrostu PKB w kolejnych kwartałach, choć możliwe, że pozostanie on ujemny do końca 2020 r. - poinformowali analitycy Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, odnosząc się do piątkowych danych GUS o PKB.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek w szybkim szacunku, że polski Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 roku spadł o 8,2 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 2,0 proc. rdr w I kw. 2020 r. Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia. "Krajowy PKB w II kw. obniżył się o 8,2 proc. r/r I 8,9 proc. kw/kw w ujęciu odsezonowanym, więc był nieco lepszy od oczekiwań rynkowych. I tak spadek PKB był największy od początku lat 90. i w ujęciu kw/kw był to drugi negatywny odczyt z rzędu, co spełnia techniczną definicję recesji" - poinformowali analitycy banku Santander. Dodali, że spodziewają się "poprawy wzrostu PKB w kolejnych kwartałach". Zaznaczyli jednak, iż może pozostanie on ujemny do końca 2020 r. "Wynik za cały rok prawdopodobnie będzie lepszy od naszej dotychczasowej prognozy (-3,8 proc.), którą zapewne wkrótce zrewidujemy" - poinformowali analitycy Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska. (PAP) amac/ dym/