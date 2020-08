Połowa ankietowanych zgodziła się z twierdzeniem, że spółki skarbu państwa powinny angażować się w pomoc w krytycznych sytuacjach jak np. epidemia koronawirusa, nawet za cenę pogorszenia ich wyników finansowych.

Jednocześnie zaangażowanie spółek skarbu państwa w walkę z epidemią koronawirusa było zdecydowanie potrzebne dla 44 proc. badanych, dla ponad 37 proc. było "raczej potrzebne". Przeciwnego zdania było niecałe 10 proc., 9 proc. nie miało zdania.

Niecałe 5 proc. ankietowanych uważa, że spółki skarbu państwa w doposażeniu służba zdrowia do walki z koronawirusem odegrały zdecydowanie dobrą rolę. Ale już niecałe 44 proc. ocenia ją jako "raczej dobrą". Trzech Polaków na dziesięciu ocenia wkład spółek SP w pomoc systemu ochrony zdrowia, jako "ani dobry, ani zły".

"Ten sondaż pokazuje, że narodowi czempioni zdali egzamin w trudnych czasach. Działamy, dbamy, chronimy - to hasło przyświeca działaniom KGHM od początku epidemii" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

"Odpowiedzialność mamy w DNA, więc było to dla nas oczywiste, że trzeba zrobić wszystko co w naszej mocy. Nie zostawiamy ludzi, społeczeństwa, w trudnej sytuacji, dlatego podejmowaliśmy sporo inicjatyw, by pomóc innym w tej nienormalnej rzeczywistości, która zaskoczyła nas wszystkich" - dodał.

Prezes KGHM przyznał, że ma "ogromną satysfakcję, że jest to doceniane przez społeczeństwo".

"Jako załoga Polskiej Miedzi, jako obywatele Polski, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za innych" - ocenił.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS poinformował, że ankieta została przeprowadzona wśród 1100 osób w całej Polsce. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) między 6 a 9 lipca 2020r. (PAP)

pgo/ mmu/