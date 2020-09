Szefowa MRPiPS podkreśliła na briefingu prasowym w siedzibie resortu, że inwestycja w rodzinę jest kołem zamachowym dla rozwoju polskiej gospodarki. "Ten dobry czas dla polskich rodzin jest tworzony od końca 2015 r. Zastaliśmy państwo, kiedy nakłady na rodzinę to było 1,78 proc. PKB. Dzisiaj jest to 4 proc." - wskazała Maląg.

Minister zapowiedziała, że rządowe działania na rzecz rodzin będą dalej kontynuowane. "Żadne programy społeczne - te, które wspierają rodziny z małymi dziećmi, a także programy polityki senioralnej, nie są zagrożone. Karta Rodziny, którą podpisał prezydent Andrzej Duda i działania rządu zmierzały do tego, że również w budżecie na 2021 r. środki są zabezpieczane" - zapewniła.

Przypomniała, że sztandarowe programy rządu w obszarze polityki prorodzinnej to "Rodzina 500 plus", "Dobry start i "Maluch plus". Zaznaczyła, że do tej pory do polskich rodzin w ramach programu "500 plus" trafiło ok. 121 mld zł. Z kolei w ramach programu "Dobry start" wypłacono już 3,2 mln świadczeń. Uprawnionych do tzw. wyprawki szkolnej jest 4,5 mln dzieci.

Minister rodziny przypomniała też, że w poniedziałek rozpoczął się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus". Podkreśliła, że w 2021 r. budżet na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi wynosi 450 mln zł.

"Kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynało swoje rządy, użłobkowienie w kraju wynosiło ponad 12 proc. Dziś jest to prawie 25 proc. a pod koniec tego roku wskaźnik ten będzie jeszcze wyższy. Zależy nam na tym, aby w każdej gminie takie miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 powstało" - powiedziała Maląg.

"Bardzo ważne jest w tym programie, że poza przekazywaniem środków na zakładanie nowych placówek, to także przekazujemy środki na ich utrzymanie, aby opłaty dla rodziców były coraz niższe" - dodała.

Minister przypomniała też, że możliwość rozliczania programu za rok 2020 została przedłożona do listopada 2021 r. "Chodzi o to, aby w tym trudnym czasie spowodowanym pandemią koronawirusa, podmioty, które będą tworzyć nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 mogły śmiało przeprowadzić inwestycje i mogły się z nami rozliczyć" - podkreśliła minister.

W Polsce działa obecnie 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych, które oferują blisko 192 tys. miejsc opieki nad maluchami.

W ramach programu samorządy mogą się starać o dofinansowanie do 33 tys. zł na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie gmin, gdzie do tej pory nie funkcjonowała żadna z tych placówek. Z kolei w gminach, gdzie takie placówki funkcjonują dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł na jedno nowe miejsce.

W przypadku nowych miejsc tworzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządowe, dofinansowanie wynosi do 10 tys. zł. Z kolei dofinansowanie na utworzenie jednego nowego miejsca u dziennego opiekuna wynosi do 5 tys. zł.

W przypadku modułu obejmującego nowe miejsca opieki utworzone przez gminy na zgłoszenia można składać do 16 października. Natomiast termin na składanie wniosków dla pozostałych modułów upływa 6 listopada.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/