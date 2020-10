Beesafe to nowa marka ubezpieczeniowa, którą wyróżnia stricte cyfrowy charakter. Odchodząc od standardowych rozwiązań, spółka przeniosła niemal cały proces dystrybucji i obsługi ubezpieczeń do Internetu. Rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim tym, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem.

W odpowiedzi na obowiązujące trendy

Nowe technologie już dawno zaczęły nadawać kierunek rozwoju biznesu we wszystkich branżach. W tyle nie pozostaje także branża ubezpieczeniowa. Choć nadal jest spore grono osób, które nie wyobrażają sobie zakupu ubezpieczeń inną drogą, niż podczas spotkania u lokalnego agenta, ogromna rzesza potencjalnych klientów już dawno wybrała świat cyfrowy. Szybkość, wygoda i bogactwo ofert, które dostępne są na wyciągnięcie ręki zawsze i wszędzie, nie może równać się z punktem, w którym obsługa klienta dostępna jest 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Nie ma co ukrywać - zakupy online i finalizowanie transakcji bez wychodzenia z domu są już na porządku dziennym. W Internecie kupić możemy już absolutnie wszystko - także gwarancję ochrony.

- Nowe technologie, aplikacje i usługi cyfrowe są dla nas naturalnym środowiskiem. Coraz więcej osób żyje aktualnie w świecie digital. Podążając za obowiązującymi trendami, ale także wyznaczając nowe, oferujemy naszym klientom przyjazne i pomocne rozwiązania, które mają spełnić oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających. Dlatego nasz kalkulator OC/AC jest najprostszym tego typu narzędziem na rynku - podkreśla Rafał Mosionek, szef marki Beesafe.

Liczy się szybkie działanie

Na czym zatem polega fenomen kalkulatora oferowanego przez Beesafe? Prostota i szybkość działania - to właśnie na to pozycjonują się jego twórcy. Chcąc poznać wysokość składki ubezpieczeniowej, wystarczy podać jedynie trzy dane - datę urodzenia osoby ubezpieczającej, rok produkcji samochodu oraz jego numer rejestracyjny. Dostępne dotychczas na rynku kalkulatory wymagały podania o wiele bardziej rozbudowanych danych dotyczących parametrów technicznych auta, ale także jego właściciela. Tymczasem w Beesafe ofertę poznamy już po kilku chwilach. Wystarczy wejść na stronę https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ i przekonać się o tym samemu!

- Tempo życia i nowe nawyki narzucają pewne standardy. Zakup ubezpieczenia samochodu ma kojarzyć się nie z obowiązkiem, a z prostotą i przejrzystością. Zależy nam na tym, aby cały proces kalkulacji składki ubezpieczeniowej i zakupu polisy był dla klienta po prostu przyjemny - dodaje szef Beesafe.

Technologia to nie wszystko

Rynek jest jednak nieco bardziej skomplikowany, a konsumenci - wymagający. Dla tych, dla których przyjemny proces zakupu obowiązkowego ubezpieczenia, to wciąż za mało, Beesafe oferuje pakiet usług dodatkowych. Klient ma do wyboru nie tylko klasyczne ubezpieczenie opon czy ubezpieczenie NNW, ale także pakiet “Wygodny kierowca”, który ma sprawić, że bycie kierowcą będzie jeszcze przyjemniejsze niż dotychczas. Załatwienie wizyty u mechanika, wymiana oleju czy przegląd techniczny auta? Spokojnie - jak zapewnia Beesafe, teraz to wszystko jest do załatwienia w modelu door-to-door. Zgłaszasz potrzebę, umawiasz się na oddanie auta i odbierasz je, gdy wszystko jest już załatwione.

Co jeszcze jest warte uwagi? Jak zapewnia Beesafe, przedstawiona podczas kalkulacji cena jest wiążąca. Przy opłaceniu składki nie zaskoczą nas żadne dodatkowe opłaty czy prowizja.

Beesafe jest agentem ubezpieczeniowym Compensa TU. Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego możliwy jest drogą elektroniczną - poprzez stronę https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ lub telefonicznie pod nr 500 95 56 26. Póki co, rozwiązania oferowane przez Beesafe są częścią programu pilotażowego. Jeśli produkt sprawdzi się na polskim rynku, projekt zostanie rozszerzony na inne europejskie rynki, na których obecna jest grupa VIG.