"W porównaniu do 2019 r. wartość inwestycji spadła o nieznaczne 2%, licząc rok do roku, jednak liczba projektów w ramach PSI wzrosła w 2020 r. o 4%. To obrazuje stabilny wzrost. Pandemia koronawirusa wpłynęła na spowolnienie w liczbie wydanych decyzji o wsparciu na początku roku, ale ostatni kwartał to już zdecydowane odbicie. Tylko ostatnie dwa miesiące przyniosły 86 nowych projektów, o wartości około 6,1 mld zł i z deklaracją 1 960 nowych miejsc pracy" - czytamy w komunikacie.

Największą liczbę inwestycji odnotował sektor środków transportu - 35, a ich deklarowana wartość wyniosła 4 mld zł i dała 1 768 nowych miejsc pracy w 2020 r. Przedsiębiorcy z Polski odnotowali w 2020 r. 279 inwestycji o wartości 6,3 mld zł i 2 895 nowych miejscach pracy. Pod względem wartości na drugim miejscu (za polskimi firmami) uplasowały się firmy z Niemiec, a na trzecim - z Korei, podano także.

Udział polskiego sektora MMŚP w liczbie projektów wzrósł do 64% średniorocznie w 2020 r. (wobec 60% w 2019 r.). Deklarowana wartość inwestycji wyniosła 17% (15% w 2019 r.), a udział MŚP w nowych miejscach pracy wzrósł do 27% (19% w 2019 r.).

Specjalne Strefy Ekonomiczne o największej liczbie nowych decyzji w 2020 roku to Katowicka SSE (58 decyzji), Pomorska SSE (48 decyzji) oraz Łódzka SSE (38 decyzji) - łącznie zanotowały blisko 40% projektów o wartości 46% łącznych inwestycji strefowych w 2020 r, podano również.

"Przedsiębiorcy chętnie inwestują po raz pierwszy w strefie, ale także reinwestują w już prowadzonych zakładach, to pokazuje, że Polska jest dobrym miejscem, aby projektować rozwój firm w dłuższej perspektywie. W 2020 r. reinwestycje stanowiły ponad połowę wszystkich inwestycji (55%) i wygenerowały ponad 2/3 wartości nakładów (68%). W 2019 r. było to 45% liczby oraz 48% deklarowanej wartości inwestycji" - czytamy dalej.

Od początku funkcjonowania PSI (od września 2018 r.) wydano 805 decyzji inwestycyjnych, o deklarowanej wartości 36,2 mld zł, dających 14 755 nowych miejsc pracy. Liderami inwestycji są Katowicka SSE, SSE Euro-Park Mielec oraz Pomorska SSE. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI - zarządzają poszczególnymi jej częściami, zaznaczono.



(ISBnews)