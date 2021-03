Przekroczyliśmy barierę 25 tys. zachorowań dziennie, trzecia fala przyrasta i przyspiesza. Wobec tej sytuacji musimy podjąć zdecydowane kroki – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem przekroczenia kolejnej bariery psychologicznej, jeśli chodzi o liczbę nowych dziennych zachorowań, wszyscy już wiemy, że ta liczba przekroczyła 25 tys. i, co najważniejsze, dynamika zachorowań w ostatnich dniach przyspiesza" - powiedział Niedzielski.

Przypomniał, że w kolejnych dniach obserwujemy dynamikę zakażeń zdecydowanie wyższą od obserwowanej w poprzednim tygodniu.

"Oznacza to, że mimo że byliśmy już w poprzednim tygodniu na poziomie ponad 20 tys. zachorowań, to wcale tempo wzrostu nie maleje, tylko niestety trzecia fala przyrasta i przyspiesza" - zaznaczył.

"Wobec tej sytuacji musimy podjąć zdecydowane kroki" - oświadczył minister zdrowia.

Niedzielski: w całym kraju zamknięte będą hotele, kina, teatry i obiekty sportowe

Wprowadzane nowe restrykcje będą miały charakter ogólnopolski; zamknięte zostaną hotele, nastąpi ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięte będą też kina, teatry, zamknięte będą też baseny i obiekty sportowe - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że skuteczne okazały się obostrzenia wprowadzane dwa tygodnie temu w woj. warmińsko-mazurskim.

"Jeżeli popatrzymy na województwo warmińsko-mazurskie, które w pierwszej kolejności zostało objęte obostrzeniami to widzimy wyraźnie, że od czasu wprowadzenia obostrzeń dwa tygodnie temu ta dynamika (nowych zachorowań) zaczęła systematycznie maleć, czyli mamy do czynienia ze znacznym spowolnieniem wzrostu" - powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że na Warmii i Mazurach widać wygaszenie systematyczne wzrostu nowych zakażeń.

"Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby te same obostrzenia i regulacje wprowadzić na poziomie całego kraju" - poinformował Niedzielski.

Mówimy tutaj o sytuacji - jak wyjaśnił szef MZ - kiedy zamknięte zostaną hotele, z wyjątkiem hoteli robotniczych i "pewnych konkretnych wyjazdów służbowych", ograniczona zostanie działalność galerii handlowych w skali całego kraju. Dodał, że zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie i inne obiekty rozrywkowe. Również - jak zapowiedział Niedzielski - zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe.

Niedzielski: na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, wprowadzamy naukę zdalną dla klas I-III

Na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, wprowadzamy naukę zdalną dla klas I-III; po feriach wielkanocnych najprawdopodobniej powrót do kształcenia hybrydowego - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej o wprowadzeniu na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, nauki zdalnej dla uczniów z klas I-III.

"Zdecydowaliśmy się na to, przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii" - tłumaczył Niedzielski.

Minister przekazał, że po świętach będą podejmowane kolejne decyzji ws. szkół, "najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego w klasach I-III"

Niedzielski apeluje do pracodawców, aby przejść na pracę zdalną

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował w środę do pracodawców, aby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną, żeby ograniczyć transmisję wirusa. To już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy – zaznaczył szef MZ.

Niedzielski podczas środowej konferencji wskazywał, że "nie ma już przestrzeni" do wprowadzania obostrzeń lokalnych, a jedynym wyjściem jest objęcie obostrzeniami całej Polski.

"Jeżeli chodzi o sytuację, z którą mamy do czynienia, to przede wszystkim też martwi nas mobilność, czyli intensywność przemieszczania się" – mówił Niedzielski.

Zaapelował do pracodawców, również publicznych, urzędów administracji, wszystkich organów reprezentujących państwo do tego, aby w miarę możliwość przejść na pracę zdalną.

"To już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy, który był charakterystyczny w listopadzie czy w drugiej połowie października, czy w ogóle dla całego okresu poprzedniej wiosny" – powiedział.

Wskazywał, że bardzo ważne jest ograniczenie mobilności, a w konsekwencji transmisji wirusa, dlatego należy "w maksymalnej skali powrócić do pracy zdalnej".

Niedzielski: w porozumieniu z szefem MSWiA wydaliśmy polecenie ws. infrastruktury covidowej

W porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji wydaliśmy polecenie wojewodom o przyspieszone przekształcanie lóżek z normalnej infrastruktury na infrastrukturę covidową - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ zwrócił uwagę, że obecnie jesteśmy na poziomie "blisko trzytysięcznego przyrostu zajętości łóżek".

"Dlatego w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji wydaliśmy polecenie wojewodom o przyspieszone przekształcanie lóżek z normalnej infrastruktury na infrastrukturę covidową. Nasze plany są takie, żeby w najbliższym tygodniu pojawiły się decyzje dotyczące ponad 8 tys. dodatkowych łóżek" - oświadczył minister.

Wyraził nadzieję, że w perspektywie tygodnia te łóżka będą przeznaczane na walkę z Covid.

"Takie same zabiegi wykonujemy w odniesieniu do łóżek respiratorowych" - zaznaczył Niedzielski.