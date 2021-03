Szef resortu finansów pytany we wtorek na antenie Programu I Polskiego Radia, jak pogodzić zmiany, o których słyszymy na temat Nowego Ładu, które dotyczą m.in. większych podatków dla najwięcej zarabiający z deklaracją, że nie będzie żadnego podnoszenia podatków CIT, PIT i VAT wskazał, że Polski Nowy Ład nie dotyczy tylko podatków, ale jest to "całościowy instrument", który ma pobudzić gospodarkę.

Ma być sprawiedliwie

"Nasza strategia nie (polega na tym -PAP), by podnosić podatki, bo jest to sprzeczne z tym co chcemy zrobić" - powiedział. Wyjaśnił, że celem jest, by konsumenci mieli jak najwięcej pieniędzy w kieszeni, żeby mogli wydawać. Zaznaczył, że zmiana w podatkach będzie szła w kierunku tego, by były bardziej sprawiedliwe.

"W Polsce mamy tak ustawiony system, że procentowo ci, co mniej zarabiają, płacą więcej podatków niż ci bogatsi. Tutaj będzie taki troszeczkę reset" - zapowiedział. Chodzi o to, jak mówił, by mniej zarabiający "płacili mniej podatku procentowo, a ci, co więcej zarabiają, to będą procentowo więcej płacić" - wskazał.

Nowy ład, nowe podatki?

Kościński wskazał, że założenia Polskiego Nowego Ładu premier Mateusz Morawiecki ogłosi za kilka tygodni.

Kościński zwrócił uwagę, że jedną z najlepszych miar tego, co się naprawdę dzieje i co się będzie działo w gospodarce, jest giełda. "Wierzę w to, że inwestorzy wierzą, że Polska będzie przechodziła przez pandemię, tę III falę względnie suchą nogą" - wskazał.

Minister zaznaczył, że w ostatnim roku polska gospodarka była bardzo odporna. "Na samym początku myśleliśmy, że recesja wyniesie 4,7 proc. w 2020 r, a w końcu było to 2,7 proc., więc dużo lepiej niż większość krajów w Europie" - przypomniał. Dodał, że rósł eksport i wskaźnik PMI.

Kościński zwrócił uwagę, że według szacunków KE nasza gospodarka będzie w latach 2020-2022 średnio rosła 1,8 proc., a unijna będzie średnio rosła o 0,4 proc.

Szef resortu finansów dodał, że polscy przedsiębiorcy bardzo szybko adaptowali się do sytuacji. "Mamy w Polsce przeważnie mniejsze i średnie firmy, a kraje Zachodu bardzo duże firmy. Mniejsze są znacznie bardziej zwinne, mogą szybko zmienić profil" – stwierdził.

W połowie marca PiS zaprezentował 10 głównych haseł nowego ładu. Zgodnie z zapowiedzią są to: plan na zdrowie, uczciwa praca – godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska – nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, dobry klimat dla firm, czysta energia – czyste powietrze, CyberPoland 2025 i złota jesień życia.