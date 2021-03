Eksport towarów z Polski wzrósł w IV kw. 2020 r. o 9 proc. rok do roku do 65 832 mln euro, zaś import wzrósł o 3,4 proc. rok do roku do 61 335 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"W czwartym kwartale 2020 r. wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 296,7 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 276,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. eksport towarów zwiększył się o 37,8 mld zł, tj. o 14,6%. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odzieży oraz mebli i odbiorników telewizyjnych" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Import towarów zwiększył się o 22,2 mld zł, tj. o 8,7% i w dużej części wynikał on ze wzrostu zakupu odzieży, komputerów i procesorów, szczepionek i preparatów diagnostycznych oraz urządzeń łączności bezprzewodowej i chemikaliów nieorganicznych. Natomiast zmniejszająco na wartość importu wpłynęło obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i pozostałych paliw, głównie z powodu spadku ich cen na światowych rynkach, podano również. W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 26,9 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 13,1 mld zł (wzrost o 1,7 mld zł w porównaniu do IV kwartału 2019 r.), usług transportowych w wysokości 11,1 mld zł (zwiększenie o 1,0 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wysokości 2,7 mld zł (spadek o 2,1 mld zł). W porównaniu z czwartym kwartałem 2019 r. nadwyżka w usługach zwiększyła się nieznacznie, tj. o 0,6 mld zł, podał bank centralny.