"Na koniec marca 2021 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 112,3 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych" - napisano w raporcie resortu finansów.

Zgodnie z informacją, w wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego, na koniec marca 2021 r. zgromadzono środki w wysokości 108,1 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 76,7 mld zł oraz w depozytach typu ON 31,4 mld zł.

Odnosząc się do finansowania potrzeb pożyczkowych, które w tym roku ustalono na poziomie 283,6 mld zł, MF poinformowało, że sfinansowano je na poziomie ok. 60 proc. Było to wynikiem: sprzedaży obligacji na rynku krajowym - 34,0 mld zł; zamiany obligacji w 2021 r. - 8,0 mld zł; zamiany obligacji w 2020 r. - 41,1 mld zł; zaciągniętych pożyczek z Unii Europejskiej w ramach instrumentu SURE w wysokości 25,8 mld zł; wyższych środków na koniec 2020 r. - 62,1 mld zł (dane wstępne, ostateczny poziom będzie znany po zamknięciu roku budżetowego).

Według MF na koniec marca 2021 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 757,3 mld zł, wobec 739,4 mld zł na koniec 2020 r. Na koniec marca 2021 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,26 roku (4,23 roku na koniec 2020 r.), a długu ogółem wyniosła 4,85 roku (4,63 roku na koniec 2020 r.)

Jednocześnie według stanu na 31 marca, do wykupu w 2021 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 93,0 mld zł. Chodzi o obligacje hurtowe o wartości 56,3 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 9,7 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 26,2 mld zł. (PAP)

autor: Marcin Musiał

