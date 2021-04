ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, czyli drugi program niemieckiej telewizji publicznej - PAP) podkreśla, że w porównaniu z innymi krajami UE polska gospodarka w kryzysie wywołanym epidemią radzi sobie dobrze, m.in. dzięki temu, że bazuje mniej na turystyce i usługach, które zostały szczególnie dotknięte skutkami pandemii, a bardziej na produkcji przemysłowej. To kolejny niemiecki głos odnotowujący "polski mały cud gospodarczy".

Zauważono również, że polski rząd przeznaczył duże fundusze na pomoc firmom oraz że stopa bezrobocia jest w Polsce najniższa w Unii Europejskiej.

Podkreślając znaczenie Polski dla niemieckiej gospodarki, reporterzy ZDF odwiedzili polskie zakłady niemieckiego giganta przemysłowego, firmy Bosch. Konrad Pokutycki – prezes zarządu firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., polskiej spółki-córki koncernu BSH Bosch and Siemens największej firmy w branży AGD w Polsce i Europie, w wypowiedzi dla ZDF zwraca uwagę, że w czasie epidemii ludzie przestali wydawać pieniądze np. na wycieczki zagraniczne, natomiast przeznaczają je na m.in. na zakupy sprzętu gospodarstwa domowego.

ZDF zwraca uwagę, że polski oddział Boscha nie tylko produkuje urządzenia, ale także prowadzi badania nad nowymi technologiami. Lokalizacja w Polsce już dawno przestała być dla Niemiec tylko rozbudowanym miejscem produkcji wtórnej, podkreślono w reportażu, zwracając uwagę na sukcesy Polski w dziedzinie innowacyjności i eksportu.

Politolog Kai Olaf Lang z Fundacji Nauka i Polityka podkreślił w tym kontekście, że Polska należy do ścisłej światowej czołówki w dziedzinie gier komputerowych.

Jako projekt o szczególnym znaczeniu dla Polski telewizja ZDF wskazuje transformacje energetyczną, czyli wyzwanie, jakim jest odejście od węgla w kierunku odnawialnych źródeł energii.

"Polski mały cud gospodarczy"

Materiał pokazany w ZDF to kolejny z coraz liczniej pojawiających się w niemieckich mediach głosów zwracających uwagę na dobrą kondycję polskiej gospodarki w czasach globalnego kryzysu wywołanego pandemią. Najważniejsza niemiecka gazeta gospodarcza "Handelsblatt" poświęciła temu tematowi w lutym obszerny tekst zatytułowany "Polski mały cud gospodarczy".

Pisano w nim m.in.: "prężność polskiej gospodarki - a przede wszystkim dobre perspektywy - w Europie zadziwiają". "Po międzynarodowym kryzysie finansowym, który Polska jako jedyny kraj UE przetrwała bez recesji, polska gospodarka również w czasie pandemii koronawirusa przechodzi przez kryzys tak łatwo, jak żadne inne państwo członkowskie UE" .

W innym tekście "Handelsblatt" zauważył: "Polska, największy wschodnioeuropejski członek UE, szczególnie mocno przyczyniła się do ożywienia gospodarczego w Niemczech: kraj ten jest obecnie czwartym co do wielkości dostawcą towarów do Niemiec. Ogólnie rzecz biorąc, Polska plasuje się przed Włochami jako piąty największy partner RFN w handlu zagranicznym".

Niemiecki dziennik "Rheinische Post" również odnotował niedawno sukcesy gospodarcze, jakie Polska osiąga mimo światowego kryzysu ekonomicznego. Zwraca uwagę na rekordowy eksport do Niemiec i niskie bezrobocie. "Polska pisze swą wyjątkową historię sukcesu po komunizmie nawet w czasach pandemii" - czytamy w "Rheinische Post".

Z Berlina Berenika Lemańczyk