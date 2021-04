Ubiegłoroczny wynik sektora bankowego był o ponad połowę mniejszy niż rok wcześniej. Było to związane przede wszystkim ze spadkiem niemal do zera stóp procentowych, ale też ze wzrostem ryzyka kredytowego i rezerwami na walutowe kredyty hipoteczne. Jak sytuację sektora widzą prezesi największych krajowych banków? Czy ich zdaniem osłabiony sektor bankowy będzie w stanie wspierać gospodarkę w wychodzeniu z kryzysu po pandemii? Co powinno zmienić się w otoczeniu regulacyjnym, co mogą zrobić same banki, żeby się wzmocnić? Na te pytania odpowiadają uczestnicy dyskusji DGP w ramach projektu Gwiazdy Bankowości realizowanego wspólnie z PwC.