Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do 30 kwietnia, czyli do piątku. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

W Polsce KPO będzie miało formę uchwały rządu, która nie podlega dalszej procedurze legislacyjnej w parlamencie.

"Krajowy Plan Odbudowy zostanie przyjęty przez rząd w piątek w trybie obiegowym, a następnie przekazany do Komisji Europejskiej do dalszych prac" - poinformował PAP w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Z kolei wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w rozmowie z PAP w piątek zapewnił, że w ostatecznym KPO zostały uwzględnione wszystkie postulaty i propozycje Lewicy.

"Postulaty Lewicy są zapisane w KPO. Wczoraj dodatkowo wprowadzaliśmy w uzgodnieniu z Lewicą drobne dodatkowe korekty, o charakterze językowym i doprecyzowującym. Wszelkie oczekiwania Lewicy uwzględniliśmy" - zapewnił wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

"Okazuje się, że są na opozycji rozsądni ludzie. Trzeba być uczciwym w uzgodnieniach i relacjach politycznych i tak właśnie przebiegły rozmowy z Lewicą" - dodał Buda.

Nad Krajowym Planem Odbudowy będzie też debatować Komisja Wspólna Rządu i Samorządy Terytorialnego, której posiedzenie rozpocznie się w piątek o godz. 10.

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej zapowiedział jeszcze w czwartek, że wszystkie zmiany wprowadzone w KPO w stosunku do dokumenty zaprezentowanego 26 lutego bieżącego roku zostaną zaktualizowane i zamieszczone w piątek na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak poinformował PAP resort funduszy, w wyniku konsultacji społecznych w przekazanej do rządu wersji projektu KPO zostaną też uwzględnione postulaty zgłoszone w ostatnich tygodniach m.in przez samorządy, instytucje samorządowe a także klub Lewicy.

W sprawie KPO odbyły się konsultacje i rozmowy szefa rządu Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubu parlamentarnego Lewicy. Lewica wcześniej przedstawiła swoje propozycje do KPO, od których przyjęcia uzależnia poparcie dla ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. Ostatecznie rząd zdecydował się wprowadzić postulaty Lewicy do KPO - w tym dodatkowe środki na wsparcie szpitali powiatowych, budowę 75 tys. mieszkań komunalnych i przeznaczenie 30 proc. środków dla samorządów.

Rozmowy Lewicy z PiS krytykowała opozycja, w tym Koalicja Obywatelska oraz Konfederacja. Szef klubu KO Cezary Tomczyk ocenił, że Lewica w sprawie Krajowego Planu Odbudowy nie wynegocjowała z rządem niczego, a wszystkie warunki przez nich przedstawione były w planie już wcześniej.

We wtorek natomiast Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE, który został przekazany do Sejmu. Od ratyfikacji tej ustawy zależy uruchomienie unijnego budżetu na lata 2021-2027 a także Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (nazywanego Funduszem Odbudowy), czyli w sumie 770 mld zł dla Polski w najbliższych latach. (PAP)

autor: Mateusz Roszak