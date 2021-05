W obliczu co chwila zamykającej i otwierającej się gospodarki okazało się, że dostawy "just in time" nie wystarczają. Dobitnie pokazało to zamknięcie granic z przełomu marca i kwietnia ubiegłego roku, gdy zakłady produkcyjne musiały zatrzymać się nie tylko z powodu sytuacji pandemicznej, ale też braku komponentów z zagranicy.

Magazyny w cenie

Opóźnienia to z kolei wymierne straty, a niekiedy nawet ryzyko utraty płynności finansowej. By się zabezpieczyć, firmy zaczęły bardzo szybko rozwijać swoje zapasy. A trzeba je gdzieś pomieścić. Dlatego wciąż rośnie zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. Jak ocenia firma Cushman & Wakefield, tylko w ubiegłym roku w Polsce popyt na rynku magazynowym osiągnął rekordowy poziom blisko 5 mln mkw. Stanowiło to wzrost o 24 proc. względem 12 miesięcy wcześniej. Jednocześnie biznes wciąż chce rozszerzać te zasoby. Z końcem 2020 r. w budowie było ponad 2 miliony mkw., czyli o 100 tys. mkw. więcej niż rok wcześniej.

COVID-19 pokazał, że dostarczenie towarów na czas samo ważne jak zaprojektowanie i proces produkcyjny

Rozbudowanie powierzchni magazynowej stało się też jednym z głównych filarów rozwijającej się części gospodarki – sprzedaży e-commerce. Jak wyliczają eksperci PwC, już w zeszłym roku kanał online miał 14 proc. udziału w wartości sprzedaży detalicznej w Polsce.

Rynek e-commerce kwitnie

Choć zakupy w sieci zapewne nieco stracą na dynamice wzrostowej po ostatecznym odmrożeniu gospodarki, eksperci są zgodni, że przyzwyczajenie do sieciowych zakupów dalej będzie się pogłębiać - nawet jeśli nieco wolniej. Już za pięć lat, w 2026 roku wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12 proc. Najszybciej ma rozwijać się sprzedaż produktów spożywczych oraz z segmentu zdrowie i uroda.

A zatem magazyny i logistyka nadal będą perspektywicznym, rozwijającym się elementem gospodarki. Jak wynika z raportu firmy Savills w ciągu najbliższych pięciu lat firmy kurierskie w całej Europie będą potrzebowały dodatkowo 8,6 mln mkw. powierzchni magazynowej, aby dotrzymać kroku rosnącemu popytowi w sektorze e-commerce.

Kwestia bezpieczeństwa państwa

Zabezpieczenie dostaw poprzez niezachwiane dostawy i zgromadzone zapasy to nie tylko szansa na utrzymanie rynków zbytu w niepewnych czasach, ale także bezpieczeństwo państwa. Wystarczy tylko sobie wyobrazić jaka panika mogłaby wybuchnąć w ubiegłym roku, gdyby zabrakło produktów, gdy w pierwszym impulsie Polacy - tak jak inne europejskie społeczeństwa - gromadzili żywność w obawie przed pandemią. To pokazuje, że sprawnie działająca logistyka jest nie tylko smarem pozwalającym działać trybom gospodarki, ale też gwarantem bezpieczeństwa państwa.

To właśnie korzyści, jakie może mieć polska gospodarka i społeczeństwo z rozwijającej się logistyki będą jednym z tematów Impact’21, który odbędzie się już 12-13 maja. Jedną z poświęconych temu rozmów będzie ta zatytułowana „Na półkach nie zabraknie żywności. Sprawna logistyka strategicznym elementem systemu społeczno-gospodarczego” z Ewaldem Rabenem, prezesem Raben Group Polska – firmy zajmującej się logistyką, magazynowaniem i transportem intermodalnym. Rozmowa odbędzie się 12 maja o godz. 12:20 i będzie można zobaczyć ją online.