Baltic Pipe - 274 km gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego

"Realizacja Baltic Pipe znajduje się w fazie budowlanej w części lądowej i morskiej projektu. W kwietniu br. rozpoczęło się wiercenie tunelu na potrzeby gazociągu na polskim wybrzeżu. Podobne prace w Danii również ruszą niebawem. Od ubiegłego roku statki badawcze sprawdzają po raz kolejny trasę inwestycji pod względem niewybuchów i zagadnień środowiskowych. Latem specjalistyczne trzy jednostki morskie rozpoczną układanie ok. 274 km gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego" - czytamy w komunikacie.

5 maja br. w Rotterdamie na statku morski "Castorone" odbyło się spotkanie w sprawie ostatecznych ustaleń dotyczących budowy gazociągu podmorskiego Baltic Pipe.

"Dzisiejsze spotkanie z wykonawcą potwierdza, że mamy pełną gotowość do rozpoczęcia prac na morzu, co oznacza, że 1 października przyszłego, 2022, roku gazociągiem popłynie gaz z norweskiego szelfu do Polski" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w komunikacie.

Harmonogram prac

"W tym roku planujemy zakończenie spawania gazociągu podmorskiego. W przyszłym będziemy wykonywali niezbędne próby ciśnieniowe, testy i certyfikacje związane z dopuszczeniem gazociągu morskiego do użytkowania. Prowadzone obecnie przygotowania do wpłynięcia statku Castorone na Bałtyk potwierdzają, że założenia projektowe są realizowane zgodnie z planem. Do października przyszłego roku wykonamy wszystkie elementy tego złożonego programu inwestycyjnego i będziemy gotowi na sprowadzanie gazu z Szelfu Norweskiego, przez Danię do Polski" - dodał prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Projekt Baltic Pipe składa się z 5 podstawowych elementów: budowy gazociągu na dnie Morza Północnego, rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego, budowy tłoczni w Danii oraz budowy gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego i rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. Ma na celu stworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego ze złóż znajdujących się w Norwegii do Polski. Jest realizowany przez dwóch operatorów przesyłowych - polski Gaz-System i duński Energinet. Terminem zakończenia inwestycji jest 1 października 2022 r.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.