W opublikowanym w środę na rządowej stronie harmonogramie luzowania obostrzeń na kolejne dni maja przedstawiono przyspieszenie otwarcia instytucji kultury oraz krytych obiektów sportowych.

Zgodnie z harmonogramem, od 15 maja zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

W transporcie zbiorowym będą można wykorzystywać w 100 proc. miejsca siedzące lub w 50 proc. wszystkie miejsca siedzące i stojące, ale przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Będzie też możliwe prowadzenie gastronomii na świeżym powietrzu, ale przy zachowaniu dystansu między stolikami. Zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Działać będą mogły też prowadzić kina, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu przy maks. 50-proc. obłożeniu. Działalność na otwartym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego będą mogły prowadzić też domy i ośrodki kultury czy świetlice.

W szkołach, w klasach podstawowych 4-8 i średnich 1-5 nauka będzie mogła odbywać się w formie hybrydowej przy zachowaniu reżimu sanitarnego, to m.in. wietrzenie sal na przerwach, czy dezynfekcja placówek w weekendy.

Obiekty sportowe będą mogły prowadzić działalność na świeżym powietrzu przy zachowaniu maks. 25 proc. publiczności. Zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi będą możliwe przy zachowaniu limitu 150 osób.

Od 21 maja działalność w przestrzeni zamkniętej będą mogły prowadzić instytucje kultury – kina, teatry, opery i filharmonie. Muszą jednak zachować 50 proc. obłożenie i reżim sanitarny, a uczestnicy wydarzeń nie będą mogli spożywać na miejscu napojów lub posiłków.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego działalność będą mogły wznowić też domy i ośrodki kultury, świetlice prowadzące działalność animacyjną w pomieszczeniach. Działać będą mogły też parki rozrywki na świeżym powietrzu przy zachowaniu 50 proc. obłożenia.

Od 28 maja możliwe będzie prowadzenie gastronomii wewnętrznej – w lokalu przy zachowaniu maks. 50 proc. obłożenia i zachowaniu dystansu między stolikami. Zajęty będzie mógł być co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Imprezy okolicznościowe w lokalu - m.in wesela i komunie będą mogły odbywać się z limitem do maks. 50 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

28 maja otwarte zostaną też kryte obiekty sportowe i baseny. Będą one mogły prowadzić działalność przy zachowaniu 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni). Natomiast w przypadku zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami, będzie obowiązywał limit do 250 osób.

W siłowniach, klubach fitness i solariach będzie obowiązywał limit 1 osoba na 15m2.

Od 29 maja do nauki stacjonarnej powrócą uczniowie szkół podstawowych i średnich.