W sobotę odbędzie się konwencja programowa, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy. Fogiel w radiu ZET podkreślił, że "Polski Ład" to projekt polityczny, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

Na uwagę, że nie jest to już zatem projekt samego PiS-u, Fogiel odparł, że PiS rozmawiało ze swoimi koalicjantami, którzy wyrazili chęć do włączenia się w prace programowe.

"Nie widzieliśmy przeszkód, uznaliśmy, że to tylko wzbogaci zawartość tego programu. Formuła jest taka, że jest to program całej Zjednoczonej Prawicy, który będzie następnie realizowany przez rząd i ma to też pewne odbicie w zaktualizowaniu nazwy, żeby już wszystko było jasne" - zaznaczył Fogiel.

Nie chciał jednak odpowiedzieć, czy zatem w sobotę "Polski Ład" obok premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego będą prezentować też liderzy Solidarnej Polski i Porozumienia - Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin.

"Wszystko, co jest już dzisiaj w tym programie i co zostanie jutro zaprezentowane jest wspólnym projektem Zjednoczonej Prawicy" - podkreślił Fogiel.

Był też pytany, czy w "Polskim Ładzie" można spodziewać się propozycji wprowadzenia mieszanej ordynacji wyborczej, co postulował szef koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz.

"O ordynacji (wyborczej) nic tam nie ma; nasze stanowisko ws. ordynacji wyborczej jest niezmienne. Uważamy, że mimo argumentów, które podnosi Paweł Kukiz jednak ordynacja proporcjonalna jest korzystniejsza, bardziej sprawiedliwa i demokratyczna" - powiedział Fogiel.

W piątek przedstawiciele rządu przedstawili założenia "Polskiego Ładu" posłom Kukiz'15. Jak powiedział PAP Kukiz, założenia Polskiego Ładu zostały przez nich przyjęte pozytywnie. "Generalnie jest (on) nam bliski" - podkreślił. "W dużej mierze uwzględnia nasze postulaty z 2015 roku. Cieszymy się, że skorzystano z pomysłów gospodarczo-społecznych z poprzedniej kadencji Sejmu" - dodał.

"Jeszcze bardziej będzie nam się podobał ten Polski Ład w momencie zaakceptowania naszych postulatów ustrojowych, dotyczących m.in. wprowadzenia instytucji sędziów pokoju, ustawy antykorupcyjnej, zmiany ordynacji wyborczej" - mówił polityk.

Politycy Kukiz'15 od wielu miesięcy rozmawiają z PiS ws. porozumienia programowego, które miałoby polegać na wzajemnym wspieraniu swoich projektów ustaw.