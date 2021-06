"Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy przeciwdziałać przypadkom nadużyć podatkowych. Bardzo istotna jest ochrona dochodów publicznych niezbędnych do wsparcia odbudowy gospodarki i dużych inwestycji koniecznych do przeprowadzania działań związanych z przechodzeniem na zieloną gospodarkę i z transformacją cyfrową. Liczę na to, że unijne obserwatorium podatkowe będzie prowadzić badania na najwyższym poziomie w celu proponowania innowacyjnych pomysłów, szerokiej i pluralistycznej debaty na temat polityki podatkowej w całej UE" - powiedział komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni, który zainaugurował otwarcie centrum.

KE podkreśla, że obserwatorium będzie w pełni niezależne w prowadzeniu swoich badań, zachowując obiektywizm przy informowaniu decydentów i proponowaniu inicjatyw, które mogłyby pomóc w skuteczniejszym zwalczaniu przypadków uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

Obserwatorium podatkowe pod przewodnictwem prof. Gabriela Zucmana zlokalizowane jest w paryskiej Szkole Ekonomii. Ma stać się źródłem nowych pomysłów na walkę z unikaniem opodatkowania.

Unijne obserwatorium podatkowe to konsorcjum naukowców, któremu przyznano budżet na dotacje UE w wysokości 1,2 mln euro na lata 2020-2021, aby pogłębić badania nad zjawiskami uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego, oraz aby, zgodnie z tymi badaniami, doradzać decydentom w UE.

Gabriel Zucman jest francuskim ekonomistą znanym z badań nad rajami podatkowymi i rajami podatkowymi dla przedsiębiorstw. Jego badania dotyczą gromadzenia, dystrybucji i opodatkowania światowego bogactwa. W 2018 r. Zucman otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego ekonomisty we Francji w uznaniu jego badań nad uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania oraz nad ich skutkami gospodarczymi.

Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W 2021 r. został również beneficjentem stypendium im. Andrew Carnegie.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

