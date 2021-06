Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Wskazała, że obecne rozwiązania nie zapewniają wystarczającej kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez odpowiednie organy. "Wojewodowie nie mają bowiem instrumentów pozwalających na sprawną i rzetelną weryfikację dokonywanych czynności w stosunku do mienia Skarbu Państwa pod względem racjonalności i zgodności z zasadami prawidłowej gospodarki" - czytamy w komunikacie KPRM.

Jak podano, wzmocniony zostanie nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania, jako zlecone przez administrację rządową.

Wskazano, że nastąpi powrót do sprawdzonej w praktyce formuły sporządzanych przez starostów planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów – w miejsce, przyjmowanej na szczeblu centralnym, Polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Rozwiązanie to umożliwi sprawowanie efektywnego nadzoru nad stanem zasobu przy uwzględnieniu specyficznych dla danego regionu uwarunkowań oraz potrzeb społeczności lokalnej - podano.

Dodano, że zgodnie z projektem, wojewoda będzie mógł zobowiązać starostę do podejmowania określonych czynności dotyczących nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa. Będzie on mógł także zobowiązać starostę do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Starosta będzie miał obowiązek przekazania nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra na wskazany we wniosku cel (starosta będzie mógł wyrazić opinię w tej sprawie) - wskazano.

Zgodnie z projektowaną zmianą, wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych, co umożliwi mu podejmowanie działań i niezbędnych rozstrzygnięć wobec nieruchomości Skarbu Państwa należących do zasobu gospodarowanego przez starostę.

Ponadto wojewoda będzie mógł także podejmować w stosunku do nieruchomości czynności w imieniu Skarbu Państwa w sytuacji, gdy nie podejmuje ich starosta – pomimo przyznanych ustawą uprawnień i przekazanych środków finansowych na zadania zlecone przez administrację rządową - dodano.

Jak wskazano, dzięki temu, zapewniona zostanie realna ochrona interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami.

Według KPRM, usprawniony zostanie proces gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. poprzez dookreślenie kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości, które musi ponosić jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd.

Kancelaria podała, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ skr/