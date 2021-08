"W Sejmie zawiązał się Zespół Parlamentarny ds. Bezpieczeństwa i Rozwoju +Polska OdNowa+. W składzie na początek 5 posłów: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy, Marcin Ociepa. Wsparciem eksperckim będzie prezydent Chełma Jakub Banaszek" - napisał Ociepa w piątek na Twitterze. Do wpisu dołączył zdjęcie pisma w tej sprawie, z datą 10 sierpnia, skierowanego do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Reklama

Po tym, gdy premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta o odwołanie z funkcji w rządzie lidera Porozumienia Jarosława Gowina, Ociepa podał się do dymisji z funkcji wiceministra w MON. Jak mówił uczynił to w geście solidarności z Gowinem. Po tym, gdy zarząd Porozumienia zdecydował o wyjściu z koalicji rządowej, Ociepa zdecydował o opuszczeniu tego ugrupowania i pozostał w klubie PiS.

Do dymisji z funkcji wiceministrów podali się również Piechowiak (wiceszef MRPiT) i Murdzek (wiceszef MEiN), którzy jednak również odeszli z Porozumienia i pozostali w klubie PiS, oraz Gut-Mostowy (wiceszef MRPiT), który nie zdecydował jeszcze czy pozostanie w klubie PiS czy dołączy do koła Porozumienia oraz Iwona Michałek (wiceszefowa MRPiT), która odeszła z klubu PiS i należy do koła Porozumienia.

W czwartek - jak poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller - premier przyjął dymisję Iwony Michałek. Decyzje w sprawie przyjęcia przez premiera pozostałych czterech dymisji nie zostały jeszcze podjęte.

Oprócz Ociepy, Piechowiaka i Murdzka, którzy formalnie pozostają bezpartyjni, o rozstaniu z Porozumieniem i pozostaniu w klubie PiS zdecydowali również posłowie Mieczysław Baszko, który przeszedł do Partii Republikańskiej oraz Anna Dąbrowska-Banaszek, która nie była formalnie członkinią Porozumienia, lecz startowała w wyborach z rekomendacji partii.

Porozumienie, po wyjściu z koalicji rządzącej, utworzyło koło parlamentarne, które tworzą obecnie: Jarosław Gowin, Michał Wypij jako szef koła, Magdalena Sroka, Iwona Michałek, Stanisław Bukowiec oraz dotychczas niezrzeszona posłanka Monika Pawłowska. Do koła parlamentarnego będzie też należał senator Józef Zając. Z kolei związany z Porozumieniem poseł Andrzej Sośnierz pozostał obecnie w kole Polskie Sprawy.(PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

rud/ mok/