Eksperci docenili w Polsce m.in. niskie wskaźniki ubóstwa , stosunkowo dobrej jakości edukację, rozwój przemysłu, a także dostęp do wody i ochronę przyrody na lądzie. Nie oznacza to jednak, że nie zauważyli, iż kraj nad Wisłą wciąż ma jeszcze sporo do zrobienia w wielu wymiarach. Najważniejsze to działania na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej, a także powiązany z tym celem dostęp do czystej i taniej energii. Obecne uzależnienie od węgla w miksie energetycznym, w którym dziś stanowi on dominującą pozycję, jest polską piętą achillesową w spełnianiu kryteriów zrównoważonego wzrostu.