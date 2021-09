"Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni skalą zainteresowania. Udział w kongresie potwierdziły zarówno największe globalne firmy, jak i duża reprezentacja polskiego biznesu, spółek skarbu państwa, polskiego rządu i Komisji Europejskiej. Szacujemy, że stacjonarnie udział w kongresie weźmie ok. 5 tys. gości, online – podobna liczba. W roku ubiegłym ponad 10 tys. osób obserwowało kongres online" – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach prezes organizującej kongres Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

Reklama

Przewodniczący Rady Kongresu, były premier RP i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek podkreślił, że agenda organizowanego już po raz trzynasty wydarzenia zawsze dotyczyła najważniejszych zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych.

"Tym razem czujemy, że epoka jest przełomowa. Mamy nadzieję, że wychodzimy z pandemii, ale chcemy wiedzieć, jacy jesteśmy indywidualnie po pandemii, jak się czują przedsiębiorcy, jak przeżyliśmy pandemię, to się będzie powtarzało w wieku spotkaniach i rozmowach bo to jest jednak nowy świat" – powiedział Jerzy Buzek.

"Równocześnie będziemy dyskutować o tym, jak się zmieniła sytuacja geopolityczna, a nigdy chyba nie zadawaliśmy tego pytania w sposób tak dramatyczny biorąc pod uwagę to, co się dzieje na wschód od Polski i daleko od Polski" – dodał.

Główne nurty tematyczne tegorocznego kongresu to: odbudowa gospodarki po pandemii, tzw. Zielony Ład i transformacja energetyczna, nowy konsument, cyfryzacja oraz globalne zmiany w łańcuchach dostaw.

Wydarzeniem towarzyszącym kongresowi będą 6. European Tech and Start-up Days, w których chęć udziału zgłosiło ok. 170 firm. Podczas kongresu spośród finalistów wyłonione zostaną najbardziej obiecujące przedsięwzięcia.

Prezydent Katowic Marcin Krupa zwrócił uwagę, że powrót do stacjonarnej formuły kongresu ma ogromne znaczenie dla miasta. "Chcemy powrócić do jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w naszym kraju, by w odradzających się, zmieniających się Katowicach dyskutować o przyszłości. Chcemy, by kongresem żyło całe miasto" – powiedział, zapraszając uczestników – wraz z przewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierzem Karolczakiem do skorzystania z atrakcji dostępnych w regionie.

Przewodniczący Kazimierz Karolczak zwrócił uwagę, że kongres odbywa się po raz czwarty w powołanej do życia w 2017 r. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zrzeszającej 41 miast i gmin, zamieszkałych przez 2,3 mln osób. "Zaczęliśmy z przytupem, wprowadzając jedną wspólną taryfę biletową na komunikację, co nie udawało się wcześniej przez 20 lat" – zaznaczył.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przypomniał, że w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie odbędzie się kongres, przez wiele miesięcy działał szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19. "To ponad tysiąc uratowanych istnień ludzkich" – zaznaczył.

"Cieszę się jednak, że możemy wrócić w formie stacjonarnej do wydarzenia, które jest wpisane na stałe w kalendarze przywódców europejskich i światowych. Cieszy też to, że główne nurty dyskusyjne odnoszą się do perspektyw odbudowy i powrotu do stanu sprzed 2020 r., choć Polska bardzo szybko odbiła się gospodarczo" - dodał wojewoda.

Wstęp na kongres będzie możliwy za okazaniem unijnego certyfikatu COVID (tj. osoby zaszczepione, mające negatywny wynik testu na COVID-19 lub będące ozdrowieńcami).Na miejscu będzie działał punkt testów i szczepień przeciw COVID-19.

Swoją obecność w debatach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego potwierdzają przedstawiciele biznesu, polscy i europejscy politycy, eksperci i naukowcy. Gościem online ma być m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaplanowano ponad 100 sesji tematycznych oraz wydarzenia towarzyszące.