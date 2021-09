- Nie mamy jeszcze sygnałów, jakie konkretnie będą podwyżki, tego się dowiemy, gdy spółki złożą swoje wnioski taryfowe. Zasadniczo jednak nie będzie zaskoczeniem, gdy będą znacznie wyższe niż poziom inflacji. W przestrzeni publicznej padają różne cyfry. Myślę, że poruszamy się bardziej w obszarze dwucyfrowym niż jednocyfrowym – powiedział Gawin.

Szef URE odniósł się też do pomysłu uwolnienia cen energii, o co apelował niedawno prezes PGE Wojciech Dąbrowski. - W mojej ocenie taryfy jako instrument administracyjny zostały już wykorzystane w maksymalnym stopniu. Przedsiębiorstwa, których ceny regulujemy, mają też prawo przedstawiania ofert rynkowych i korzysta z nich blisko 40 proc. odbiorców. Gdy dodatkowo zostaną zakończone prace nad mechanizmem ochrony odbiorców wrażliwych, wydaje mi się, że wtedy będzie to dobry moment na rozmowę o uwolnieniu rynku – powiedział DGP Gawin.