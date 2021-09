Politolog prof. Rafał Matyja uważa, że ludzie mają prawo mieć mętlik w głowie, bo docierają do nich sprzeczne informacje. – To porażka koncepcji pod szyldem Polski Ład. Jest on obliczony na znacznie większą grupę beneficjentów niż wskazują na to wyniki badań, tymczasem widać, że ludzie boją się manewrów przy podatkach, tego, że to się źle dla nich skończy – podkreśla. Zwraca uwagę, że ocena programu przebiega wzdłuż sympatii politycznych.