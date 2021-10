Połączone senackie Komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji zajęły się w środę przyjętą w połowie września przez Sejm ustawą zmieniającą zasady ustalania dochodów samorządów w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program „Polski Ład”. Połączone senackie komisje przyjęły ustawę z poprawkami; większość z nich miała charakter redakcyjny lub legislacyjny.

"Główna poprawka zwiększa tę dotację, która będzie zbliżona do tych strat, jakie ponoszą Jednostki Samorządu Terytorialnego. Proponujemy, aby to było zwiększenie do 12 mld zł. Samorządy przedstawiły nam, że jednak ten ubytek ich dochodów z tytułu tych zmian podatkowych jest bardzo duży" - powiedział PAP przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów Kazimierz Kleina (PO).

Dodał, że samorządy nie występują przeciwko obniżce podatków, ale uważają, że "w co najmniej części powinno być to zrekompensowane" na - jak mówił - zadania podstawowe, a nie zadania inwestycyjno-rozwojowe, "żeby te funkcje społeczne samorządów utrzymać w należytym stanie".

Wcześniej podczas posiedzenia senackich komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza przedstawił główne założenia przyjętej przez Sejm ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów samorządu w związku ze zmianami wprowadzanymi przez „Polski Ład”.

"Od początku było wiadomo, że historyczna obniżka podatków proponowana w +Polskim Ładzie+ będzie miała wpływ na finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego. Odpowiedzią na to jest ustawa, której punktem wyjścia jest, by system finansów samorządowych zapewnił większą stabilność i przewidywalność dochodów samorządowych tak, by były one mniej narażone na cykliczność i wprowadzone zmiany prawne. Ważne jest, by zapewnić samorządom pewne bezpieczeństwo w ramach ich finansów" - powiedział wiceminister.

Przyjęta przez Sejm w połowie września ustawa zmieniająca zasady ustalania dochodów samorządów ma na celu m.in. ustabilizowanie ich dochodów. Zgodnie z nim dochody samorządów z udziałów w PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; dodatkowo środki będą przekazywane w równych ratach miesięcznych. W ustawie zapisano również utworzenie nowej części subwencji ogólnej – czyli subwencję rozwojową – która ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów oraz zapis o przekazaniu samorządom jeszcze w tym roku dodatkowych 8 mld zł, które jednak mają zostać wykorzystane w roku 2022. (PAP)

