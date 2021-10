W Sejmie doszło do awarii elektronicznego systemu do głosowania, w wyniku czego nie doszło do głosowania, zaplanowanego na godz. 14.30.

O godz. 14.30 w Sejmie miało być głosowana ustawa o elektromobilności. Reklama Do głosowania jednak nie doszło, bo - jak poinformowała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska - doszło do awarii systemu do głosowania. Po posiedzeniu Prezydium Sejmu wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że w środę nie dojdzie już do głosowań, nawet jeśli system zostanie naprawiony.