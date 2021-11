Szef rządu złożył w piątek wizytę w stacji uzdatniania wody w podwarszawskich Ząbkach. Jak zaznaczył, wydawałoby się, iż kanalizacja, wodociągi, oczyszczalnie ścieków to wynalazki już minionego wieku. Ale, jak dodał, niestety w bardzo wielu miejscach w Polsce cały czas są to te osiągnięcia cywilizacyjne, na które czekają mieszkańcy.

Dlatego w ostatnich latach rząd rozpoczął dużo działań zmierzających do nadrobienia zaległości - podkreślił szef rządu. "Teraz wykorzystując dobre, solidne fundamenty w finansach publicznych przeznaczamy kolejne 4 mld zł dedykowane tylko na projekty kanalizacyjne, wodociągowe" - ogłosił premier.

Morawiecki przywołał statystyki mówiące, że tylko 40 proc. mieszkańców terenów wiejskich ma wodociągi i kanalizację, a w miastach to 90 proc. "Czyli cały czas są jeszcze miejsca, gdzie możemy zdecydowanie poprawić ten standard cywilizacyjny" - powiedział.

Szef rządu przekazał, że z 2477 gmin aż 1700 otrzyma wsparcie w oparciu o obiektywne kryteria. "Wyliczenia oparte o algorytm, który jest sprawiedliwy, obiektywny, taki który da szansę gminom na poprawę jakości wody, poprawę działań w zakresie doprowadzenia czystej wody dla mieszkańców oraz kanalizacji" - mówił premier.

"To są cywilizacyjne osiągnięcia, na które kładziemy nacisk. To jest podniesienie standardu życia Polaków w praktyce i to będzie jedno z głównych działań w ramach Polskiego Ładu" - dodał szef rządu.(PAP)

autor: Rafał Białkowski, Karol Kostrzewa