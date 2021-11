Jak poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, urząd ogłosił po raz drugi postępowanie przetargowe na dostawę nasiębiernej pogłębiarki, obejmujące jej zaprojektowanie, budowę, wyposażenie i dostawę do portu w Elblągu. Wykonawca przeprowadzi też przeszkolenie personelu w zakresie operowania statkiem (pogłębiarką) i jego wyposażeniem.

Urząd Morski w Gdyni podał, że pogłębiarka ma służyć pracom konserwacyjnym i utrzymaniowym na głównym torze wodnym, który powstanie po zrealizowaniu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – na torze biegnącym przez Zalew i przez rzekę Elbląg. Wykorzystywana ma być również przy pracach pogłębiarskich i podczyszczeniowych na torach prowadzących do małych portów Zalewu Wiślanego.

Projekt budowy nowej drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską dotyczy nie tylko samego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Aby inwestycja była funkcjonalna, oprócz przekopu inwestor zaplanował także inwestycje uzupełniające.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Pierwszy etap budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozpoczął się w październiku 2019 r. Budowa zgodnie z harmonogramem ma zakończyć się w połowie 2022 r. (PAP)

Autor: Agnieszka Libudzka

