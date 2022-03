"Zwiększamy zdolności rozpoznawcze Wojska Polskiego. Jeszcze w tym półroczu podpiszemy umowę z naszymi partnerami z Francji na 2 satelity obserwacyjne wraz ze stacją odbiorczą w Polsce, które wejdą w skład szerszej konstelacji satelitarnej obserwacji Ziemi" - napisał w środę na Twitterze szef MON.

Reklama

Resort obrony od lat zapowiadał, że jest zainteresowany, żeby wojsko miało dostęp do satelity. W lutym 2019 r. wiceszef MON Wojciech Surkiewicz przyznał na posiedzeniu senackiej komisji obrony, że Polska poszukuje możliwości takiego dostępu we współpracy z sojusznikami. Jednoczenie zaznaczył, że ten obszar zainteresowań senatorów jest "po części" informacją niejawną.

"Ale nie jest tajemnicą, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące natury współpracy, czy satelity, jesteśmy zainteresowani, żeby w dość nieodległej przyszłości Polska dysponowała swoim satelitą" - powiedział wówczas Skurkiewicz.

Wyjaśnił, że chodzi o to, by wojsko miało, "we współpracy z naszymi partnerami, do dyspozycji tego rodzaju obiekty".