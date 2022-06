Odpowiadając na to pytanie, warto spojrzeć nanieco szerzej. Branża funduszy inwestycyjnych w poprzednich latach rozwijała się relatywnie dobrze. Szczególne napływy aktywów obserwowaliśmy do 2017 r., kiedy w funduszach inwestycyjnych zgromadzonych było ok. 279 mld zł. Jednak od 2018 r. trudno jest dostrzec istotne zmiany i dopiero ubiegły rok pozwolił na przekroczenie poziomu 300 mld zł aktywów, co w porównaniu do końca 2020 r. daje wzrost o 7,8 proc. Patrząc na cały rynek europejski, gdzie sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych otwartych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych wyniosła w ub.r. 888 mld euro, widzimy, że obecny punkt rozwoju sektora TFI w Polsce charakteryzuje znacząca różnica skali działalności funduszy w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Nasz udział w PKB zamiast rosnąć, niestety maleje. Tymczasem fundusze inwestycyjne są ważnym elementem krwiobiegu finansowego każdej dobrze rozwijającej się gospodarki. Relacja wartości funduszy inwestycyjnych do PKB w UE wynosi 62 proc. To taki kierunek, w którym powinniśmy podążać.