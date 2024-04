Nowy program rządowy 'Aktywny rodzic' w Polsce

Reklama

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji po posiedzeniu rządu powiedziała, że chodzi o łączenie bycia "mamą z byciem aktywną zawodowo" i bycia "tatą z byciem np. prawnikiem". Służyć ma temu przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów program "Aktywny rodzic".

Wsparcie finansowe dla aktywnych zawodowo rodziców

Reklama

Wyjaśniła, że jeżeli rodzice chcą powierzyć opiekę nad dzieckiem członkowi rodziny czy niani, to dostaną na to od państwa 1500 zł. "Warunkiem jest aktywność zawodowa" – przypomniała. Takie świadczenie będzie przysługiwać co miesiąc przez 24 miesiące.

Zamiast obecnego dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wprowadzone zostanie świadczenie "aktywnie w żłobku". Będzie wynosiło 1500 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Świadczenie 'aktywnie w domu' dla opiekunów niemalże każdego dziecka

Jeśli rodzice "realizują bardziej tradycyjny model rodziny i zostają z dziećmi w domu", to będzie im przysługiwało świadczenie "aktywnie w domu". Będzie ono przysługiwało na podobnych zasadach jak obecnie rodzinny kapitał opiekuńczy, z tą różnicą, że można je będzie uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie "aktywnie w domu" będzie przysługiwało wyłącznie w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że "każde dziecko w Polsce i każdy rodzic w Polsce zasługuje na wsparcie i takie wsparcie otrzyma".

Dodatkowe środki dla dzieci z niepełnosprawnościami

Zauważyła, że są grupy, które szczególnie potrzebują wsparcia. Jak tłumaczyła, są to dzieci z niepełnosprawnościami. "Dla nich przewidujemy zwiększanie tego świadczenia z 1500 zł do 1900 zł" – dodała.

Program 'Aktywny rodzic' jako wsparcie rodziny i aktywności zawodowej

Jak oceniła, ważna jest informacja, że program ten obejmie zarówno tych rodziców, którzy po wejściu w życie ustawy zdecydują się wrócić do aktywności zawodowej, jak i rodziców dzieci, którzy już podjęli pracę.

"Aktywność i pracę należy doceniać, a rodzinę należy wspierać. Rodzina i praca – to się nie kłóci. Rodzina i praca idą w parze i rolą koalicji 15 października, rolą MRPiPS i całego rządu jest o tym pamiętać" – podsumowała.

Struktura nowej ustawy dotyczącej wsparcia rodziców i wychowania dzieci

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic" zakłada wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". (PAP)

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Karolina Kropiwiec